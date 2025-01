W 2024 r. było synonimem drożyzny. Tyle zapłacimy za masło w tym roku

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku cena prawie 10 zł za kostkę masła przestała być czymś trudnym do wyobrażenia. Początek 2025 r. przyniósł jednak wyraźnie obniżki. Co się stało? Ekonomiści mają swoją teorię. Ceny smarowidła dotarły już do "progu bólu" i Polacy przestali je akceptować.