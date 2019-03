W kwietniu zmieni się cennik na Poczcie Polskiej

Firma wprowadza nowe formaty dla swoich listów, a co za tym idzie – nowe ceny usług. W zależności od rozmiaru przesyłki klienci zapłacą za nadanie zwykłego listu od 3,30 zł do 7,30 zł. Zmiany będą ważne od kwietnia.

Do Poczty Polskiej wchodzą trzy nowe formaty listowe: S, M, L, które uzależnione będą wyłącznie od wielkości przesyłki i jej masy. W najmniejszym formacie będzie można nadawać przesyłki o masie do 500 g i maksymalnym formacie koperty C5 o grubości do 2 cm. Średni format M umożliwi klientom wysyłanie przesyłek o masie do 1 000 g. Maksymalny wymiar koperty C4 wyniesie do 2 cm.