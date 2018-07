W Łodzi nie kupisz mieszkania bez toalety. Dlatego deweloperzy kombinują

Łódź wymaga, aby w oddawanym mieszkaniu była toaleta i umywalka. To jedyne miasto z takim wymogiem w Polsce. Deweloperzy się zżymają, ale koniec końców i na to znajdują sposób.



Zlewozmywak w kuchni, umywalka i muszla klozetowa w łazience. To podstawowe wymogi, jakie muszą spełniać łódzkie domy. Bez nich nie ma szans na uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie – informuje „Rzeczpospolita” .

Według deweloperów działanie PINB jest „uznaniowe” i stanowi przekroczenie kompetencji. Podkreślają jednak, że Łódź to nie jedyne miasto, gdzie urzędnicy przyjęli specyficzne zasady odbioru nieruchomości.

Minister inwestycji niezadowolony z Mieszkania+ w Jarocinie. "Standard można by poprawić"

Aby im sprostać, deweloperzy instalują np. najtańsze miski, które chwilę później lądują na śmietniku. Wyrzucają je kupujący mieszkania . Oni są też obciążani kosztami ich instalacji. Problemu nie ma, kiedy nabywcy decydują się na lokal w pełni urządzony, ale to rzadkość. Polacy wolą sami wykańczać swoje cztery kąty.

Jednak łódzki PINB twierdzi, że działa w interesie konsumentów. I ma do tego swoje argumenty. Bo dziś zainteresowani tzw. mieszkaniami w stanie deweloperskim tak naprawdę nie wiedzą, co im poszczególny deweloper oferuje. – To pojęcie robocze, dość dowolnie stosowane przez deweloperów na określenie podstawowej i najtańszej wersji lokali – wyjaśniają urzędnicy.