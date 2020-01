W Polsce znowu zmieni się system odbioru naziemnej TV. Sprawdź, czy musisz kupić nowy telewizor

Za 2,5 roku sygnał naziemnej telewizji zostanie w Polsce unowocześniony. Kilka milionów rodaków będzie musiało po raz kolejny kupić nowy telewizor albo specjalne urządzenie przetwarzające sygnał. Wszystko przez 5G, które zabierze telewizji część pasma.

System DVB-T zostanie zastąpiony nowocześniejszym DVB-T2. Wszystko przez fakt, że część pasma tego pierwszego systemu będzie potrzebna do budowy w Polsce sieci 5G. Ta nowoczesna usługa to nie tylko szybsza łączność komórkowa – oznacza cyfrową rewolucję w przemyśle i usługach. Ale musi zająć pasmo 700 MHz, które obecnie jest wykorzystywane przez telewizję.

Wymiana odbiorników telewizyjnych, które nie spełnią wymagań technicznych umożliwiających odbiór sygnału w nowym standardzie będzie niezbędna po wdrożeniu standardu DVB-T2.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej przypominają w związku z tym, aby kupujący nowe odbiorniki telewizyjne sprawdzali, czy będą one przystosowane do systemu kodowania obrazu DVB-T2, który zastąpi obecnie działający DVB-T. Stanie się to do 30 czerwca 2022 roku, a właściciele telewizorów, które nie będą spełniać tych wymagań będą musieli kupić zewnętrzny dekoder, by móc odbierać telewizję naziemną.