W polskich sadach trwa nierówna walka. "Bronimy naszych plantacji"

Przymrozki wiosną dla przeciętnego zjadacza chleba to niedogodność, ciekawostka, wystarczy mocniej naciągnąć kołdrę z rana i po wszystkim. Jest jednak grupa, która na prognozy pogody wiosną patrzy z obawami. Doniesienia o spadkach temperatury nad ranem poniżej zera to dla nich bardzo zła wiadomość. Mowa oczywiście o sadownikach i ogrodnikach, dla których minusowe temperatury to cios w pracę i realne straty finansowe.