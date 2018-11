W Radomiu powstało małe rondo. Koszt: 28 tys. zł

Radom może poszczycić się nową infrastrukturą drogową. Jego wielkość wywołuje uśmiech przechodniów i kierowców. Trudno uwierzyć, że minirondo kosztowało 28 tys. zł.

U zbiegu ulic Kolejowej i Śląskiej w Radomiu powstało nowe rondo. To tak zwane rondo "pinezkowe" – informuje lokalny serwis informacyjny "Co za Dzień" .

- To rondko ma tak naprawdę pomóc kierowcom przy lewoskręcie. Wiadomo, że w rejonie ul. Śląskiej i Kolejowej były problemy z lewoskrętem – wyjaśniał na łamach serwisu Dawid Puton, rzecznik MZDiK w Radomiu.

Komentujący poddają w wątpliwość, czy cena takiego ronda to naprawdę blisko 30 tys. zł.

- „Zwołamy mieszkańców i pójdziemy do pana prezydenta. Poprosimy o kosztorys ronda” – napisał ktoś.

- Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób ma dokonać lewoskrętu na tym rondzie kierowca jakiegokolwiek auta większego niż osobowe? – pyta użytkownik forum. Ktoś inny odpowiada mu: "Tego to nie wiadomo, jedno wiadomo na 100 proc. Gdyby nie było ronda, to by nie było 28k".