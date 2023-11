W Szczecinie jak na loterii. O zwycięskim projekcie budżetu obywatelskiego zdecyduje losowanie

Zielone SBO to kategoria Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzona od edycji SBO 2024, dedykowana projektom związanym z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni w Szczecinie oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu. Zielone SBO oznacza dla mieszkańców Szczecina możliwość zgłaszania zadań publicznych, które przyczynią się szczególnie do zazielenienia miasta i ochrony środowiska naturalnego - czytamy w oficjalnym komunikacie konkursu.