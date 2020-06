Wakacje 2020. Polacy kupują sprzęt i rezerwują miejsca na kempingach

Choć niektóre państwa niebawem otworzą swoje granice dla turystów z Polski, większość z nas w obawie przed ciągle panującym koronawirusem planuje spędzić wakacje w kraju. Niedawno informowaliśmy o tym, że zainteresowanie wolno stojącymi domkami w leśnej głuszy lub nad jeziorem znacznie wzrosło. Okazuje się, że nie tylko, bo Polacy wybierają się w tym roku także... pod namioty. Rezerwują też przyczepy kempingowe i wykupują sprzęt potrzebny do kempingowych wojaży.

Szał na pola namiotowe

Wypad pod namioty kojarzył nam się kiedyś głównie z nastolatkami albo "latami młodzieńczymi". Komary, mrówki, wilgoć, zimna noc i parny poranek nie były żadną przeszkodzą, by spędzić kilka nocy na polu namiotowym, gdy miało się te 20 lat. Okazuje się, że nie jest to również żadną barierą teraz. Młodsi i starsi, z dziećmi czy bez – Polacy planują spędzić te wakacje na kempingu.

Wakacje spędzone na polu namiotowym są zdecydowanie tańsze niż wyjazd za granicę z pakietem all inclusive. Przykładowo, w jednym z mazurskich ośrodków, za dobę trzeba zapłacić 13 zł za osobę dorosłą, 7 zł za dziecko, 12 zł za namiot (ponad 3-osobowy) i 8 zł za samochód. 4-osobowa rodzina, która wybrałaby nocleg w jednym namiocie, zapłaciłaby za dobę 60 zł. Z kolei wynajęcie przyczepy kempingowej to koszt ok. 140 zł za dobę. Właśnie na takie wakacje szykują się Polacy.