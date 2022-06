Wakacje kredytowe jednak dla wszystkich. Bubel prawny znika z projektu

Tarcza antyinflacyjna do końca października

Do ustawy zostały ponadto wprowadzone zapisy wydłużające działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października. W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy, i wybrane środki produkcji rolniczej.