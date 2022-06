Polacy czyszczą konta. Deweloperzy widzą, co się dzieje

Zbliżone do siebie dane dotyczące mieszkaniowych zakupów gotówkowych przedstawiła dwójka rynkowych tuzów – Ronson Development i Lokum Deweloper. W obu przypadkach aktualny odsetek transakcji gotówkowych wynosi około 70 proc., co oznacza jego podwojenie w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to obie spółki odnotowywały 35-procentowy udział klientów gotówkowych.