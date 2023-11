Walczą o podwyżki. Proszą Tuska o pomoc

Dramatyczna sytuacja Poczty Polskiej

Związkowcy wystosowali list do Donalda Tuska, po tym, jak Jacek Sasin odprawił ich z kwitkiem, mówiąc, że nie może interweniować w sprawy Poczty Polskiej. W liście do przewodniczącego KO możemy przeczytać, że "w ciągu ostatnich ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy wynagrodzenia pracowników PP spadły w stosunku do średniej krajowej do najniższego poziomu w historii firmy. Obecnie wynagrodzenia ponad 70 proc. pocztowców to, łącznie z premią, wartość najniższego wynagrodzenia za pracę" - informuje "Rzeczpospolita".