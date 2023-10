Trudna sytuacja w Poczcie Polskiej. "To wszystko się rozlatuje!"

Podobną historię opowiada mieszkanka Poronina oraz mieszkanka Kościeliska. Obie kobiety zwróciły uwagę na to, że otrzymanie paczki lub listu graniczy z cudem. Jedna z nich usłyszała od poirytowanej pracownicy poczty porażające wyznanie: "mamy totalny burdel, brak ludzi do pracy, to wszystko się rozlatuje". Dziennik zwrócił się do spółki z prośbą o wyjaśnienie tych sytuacji.