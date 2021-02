Walentynki 2021. Promocje w Lidlu. Zmysłowa bielizna w super cenach

Walentynki 2021. Promocje w Lidlu

Lidl dla swoich klientów przygotował specjalną walentynkową promocję. W ofercie dyskontu jest zmysłowa bielizna w super cenach. To idealny prezent dla kobiet. Za koronkowe biustonosze zapłacimy od 19,99 zł, a zmysłowe majtki damskie są dostępne już od 9,99 zł. Satynowe koszule nocne można kupić od 27,99 zł, a body z koronką za 34,99 zł.

Walentynki 2021. Kwiaty na walentynki. Kup je taniej w Lidlu

Walentynki w Lidlu to także promocja na kwiaty, które mogą być znakomitym prezentem walentynkowym dla ukochanych. Bukiet siedmiu tulipanów różowych lub czerwonych będzie można kupić w Lidlu za 5,99 zł.

To jednak nie koniec promocji na kwiaty w Lidlu. Za bukiet 35 tulipanów zapłacimy 39,99 zł, a 25 sztuk tych kwiatów kupimy za 29,99 zł. W sprzedaży będą również gerbery, goździki, hiacynty i róże.

Walentynki 2021. Co na walentynki?

Przygotowano też promocję na słodkości. O 30 procent przeceniono pudełko Rafaello. Nowa cena to 12,49 zł. W walentynkowej promocji znalazły się też wybrane praliny, które można kupić w cenach do 41 procent niższych niż zwykle. W ofercie znalazły się belgijskie praliny owoce morza, czekoladki marki Milka czy wykwintne praliny truflowe.

Taniej kupić można także lody. Ich cenę obniżono o 20 procent (do 8,79 zł) czy bitą śmietanę. Drugi produkt kupimy o 48 proc. taniej. W promocji są również wybrane kosmetyki: mydło w płynie, krem do rąk czy pielęgnujący żel do mycia twarzy.