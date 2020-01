Waloryzacja 2020. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura

Wzrost świadczeń, w tym rent i emerytur to temat, który budzi silne emocje u ich beneficjentów. W przyszłym roku seniorzy i inni świadczeniobiorcy będą mogli liczyć na podwyżkę w wysokości 3,24 proc. Na rękę jednak nie będą to duże kwoty.

Beneficjenci ze świadczeniami powyżej 1,900 zł będą mieć z kolei podwyżkę procentową. Powody do niezadowolenia mogą mieć z kolei osoby z emeryturami poniżej 943 zł na rękę. W ich przypadku podwyżki także będą procentowe. To oznacza, że dostaną na rękę zaledwie 20-30 zł miesięcznie więcej.

Jednocześnie urosną także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł).