Waloryzacja 2022. Znamy już wszystkie dane, potrzebne do wyliczenia wskaźnika. Czy rząd coś dołoży?

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł, co oznacza wzrost o 9,6 proc. rok do roku - podał w środę GUS. To dla emerytów i rencistów bardzo ważne dane, bo - jak przypomina portal money.pl - wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wylicza się na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.