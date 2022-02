Waloryzacja emerytur i rent. Ile wyniesie w 2022 roku? Minister powtarza jedną liczbę

Wstępnie oszacowana w styczniu przez GUS tak zwana inflacja emerycka w 2021 roku wyniosła 4,9 proc. To nie tylko mniej od inflacji ogólnej (5,1 proc.), ale też o wiele mniej w porównaniu do danych, jakie spływają do nas w ostatnich miesiącach. W grudniu ubiegłego roku wzrost cen sięgnął 8,6 proc., a w listopadzie i październiku był niewiele niższy.