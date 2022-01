Waloryzacja emerytur nie zrekompensuje szalejącej inflacji. Rząd dosypie więcej pieniędzy?

Inflacja galopuje, waloryzacja może nie wystarczyć

Jak się bowiem okazuje, podana kilka dni temu przez GUS inflacja emerycka w 2021 roku wyniosła 4,9 proc. To nie tylko mniej od inflacji ogólnej (5,1 proc.), ale też o wiele mniej w porównaniu do danych, jakie spływają do nas w ostatnich miesiącach. W grudniu wzrost cen sięgnął 8,6 proc., a w listopadzie i październiku był niewiele niższy. Co gorsza, ekonomiści nie wykluczają, że na początku tego roku drożyzna będzie jeszcze większa.