Waloryzacja w 2023 roku będzie wysoka. Seniorzy odczują ulgę po tegorocznej drożyźnie?

- W przypadku seniorów pobierających niskie świadczenia waloryzacja powiększona o czternastą emeryturę może zniwelować skutki inflacji. Takie osoby mogą wyjść "na zero" – ocenia Oskar Sobolewski. – Jednak bardziej sprawiedliwym i uczciwym rozwiązaniem byłaby druga waloryzacja, dokonywana we wrześniu. Procentowa podwyżka jest proporcjonalna do tego, co wypracowaliśmy w czasie aktywności zawodowej. A świadczenia typu "czternastka" psują system emerytalny, bo nie zachęcają do tego, by pracować dłużej – dodaje.