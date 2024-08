Kierowcy wściekli. "Zamiast 10 minut, jechałem 40"

Utrudnienia w ruchu mają potrwać do niedzieli do godziny 11. Ponowne utrudnienia zaplanowane są od środy 14 sierpnia od godz. 18 do czwartku 15 sierpnia do godz. 18. Obchody święta Wojska Polskiego w czwartek 15 sierpnia rozpocznie o godz. 12 uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.