Warto przeszukać szuflady. Od października wyższa rekompensata

Z informacji, jakie uzyskał autosiwat.pl wynika, że kwota rekompensaty za Fiata 126p wynosi obecnie 19 086 zł, a za FSO 1500 to 27 046 zł. Pieniądze przysługują osobom, które regularnie dokonywały wpłat na książeczki na samochody, a mimo to ich nie otrzymały.

Fiat 126p, czyli popularny "Maluch" jest dobrze rozpoznawalny, ale nazwa FSO 1500 może być mniej znana. Fiat 125p, czyli tzw. Duży Fiat, trafił na rynek jako następca Warszawy. Miał (jak na owe czasy) nowoczesny wygląd i był dostępny w wielu kolorach. Produkowano go na licencji włoskiej, dostosowanej do polskich warunków. Od końca lat 70. oficjalnie nazywano go FSO 1500.