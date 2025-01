PKO BP wypłaca ponad 27 tys. zł. Ale trzeba posiadać ten dokument

Fiat 126p, znany jako "Maluch", jest szeroko znany. Natomiast FSO 1500 może być mniej rozpoznawalny. Fiat 125p, zwany potocznie Dużym Fiatem, zastąpił Warszawę. Na ówczesne czasy wyróżniał się nowoczesną stylistyką i oferowano go w różnych barwach. Produkowano go na włoskiej licencji, dostosowanej do naszych realiów, a pod koniec lat 70. nazwano go oficjalnie FSO 1500.