Warzywa i owoce tylko dla bogaczy? Porównaliśmy ceny z bazaru, supermarketu i dyskontu

Kiedyś wracaliśmy z bazaru z wypełnioną po brzegi siatką warzyw i owoców, za które płaciliśmy grosze. W tym roku, nie zdając sobie sprawy z tak dużej podwyżki cen, możemy się nieźle naciąć i zostawić na bazarze majątek. Ile kosztują te same warzywa i owoce w supermarkecie i dyskoncie? Sprawdziłam.

Ceny warzyw i owoców wystrzeliły w tym roku mocno w górę. Zimny maj, do tego susza i pandemia koronawirusa spowodowały mniejsze plony i problemy przy zbiorach, co znacznie wpłynęło na ceny. W WP Finanse niedawno informowaliśmy o wciąż drogich, w porównaniu do zeszłego roku - truskawkach.

Inflacja galopuje

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych wzrosły w maju o 6,1 proc. w porównaniu do maja ubiegłego roku. W kwietniu było jeszcze gorzej - ten wzrost sięgał 7,4 proc. Drożały zwłaszcza owoce - aż o 22 procent! W przypadku warzyw w kwietniu ten wzrost sięgał 8,1 proc. (szczegółowych danych z maj jeszcze nie ma).

Ostatnio na bazarku przeszedł mnie zimny dreszcz, gdy za cztery sztuki warzyw (2 pomidory, paprykę i ogórka) zapłaciłam... 19 zł. Dlatego postanowiłam porównać ceny tych samych produktów sprzedawanych na bazarze, w supermarkecie (Carrefour) i dyskoncie (Biedronka). I dochodzę do wniosku, że warzywa i owoce to dzisiaj towar luksusowy.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że warzywa w zależności od miejsca sprzedaży różnią się pod względem wyglądu, walorów smakowych, miejsca uprawy i kraju pochodzenia. W tym porównaniu biorę pod uwagę jedynie ceny. Zaczynam od rzodkiewki. Na bazarku za jeden pęczek trzeba zapłacić ok. 3,50 zł. Z kolei w supermarkecie i dyskoncie cena wynosi 2,49 zł. To złotówka różnicy na jednym pęczku.

Pomidory malinowe na warszawskim bazarze kosztują od 8 do 15 zł za kilogram. W supermarkecie jest to 8,10 zł, a w dyskoncie 10 zł.

Z kolei kilogram za czerwonej papryki na bazarze musimy zapłacić 14,99 zł. Tyle samo kosztuje ona w dyskoncie. Supermarket wypada tu najkorzystniej, bo cena wynosi 12,99 zł.

Różnice potrafią być naprawdę duże

Wielkim zaskoczeniem cenowym jest dla mnie cukinia. Na bazarze kosztuje aż 10 zł za kilogram. - Drogo w tym roku – mówi sprzedawca. Tymczasem w supermarkecie kupimy ją za 4,99 zł, a w dyskoncie za 7,99 zł.

Sałata masłowa to kolejny produkt, którego cena mocno się różni. Na bazarku jedna sztuka kosztuje 5 zł, w supermarkecie 2,99 zł, a w dyskoncie zaledwie 1,79 zł (trafiłam na cenę promocyjną).

Zaskoczyła mnie też cena arbuza. Na bazarze trzeba zapłacić 9,50 za kilogram. To o 4,50 zł więcej niż w supermarkecie i o 3,50 zł niż w dyskoncie.

Duże sklepy nie zawsze górą

W przypadku marchwi i cebuli króluje bazar. 1 kg cebuli na ryneczku kosztuje 3,50 zł. W supermarkecie i dyskoncie więcej, bo 3,99 zł. Z kolei za marchew na bazarze musimy zapłacić 3 zł, a w Carrefourze i Biedronce - 3,99 zł.

Podobna sytuacja dotyczy ogórków. Za kilogram na bazarze zapłacimy 5,50 zł, a w supermarkecie i dyskoncie 5,99 zł.

Produkt, który był wyraźnie tańszy na bazarze niż w dyskoncie, to fasolka szparagowa. Na bazarze kosztuje ok. 19,99 zł za kilogram (chociaż był też stragan, gdzie sprzedawano ją po 23 zł). Z kolei cena widniejąca w dyskoncie to 2,99 zł za 100 gramów, czyli aż 29,90 zł za kilogram.

Za zdrowie trzeba zapłacić

Utarło się przekonanie, że zdrowe odżywanie jest drogie. Ci, którzy tak mówili, mieli dawniej na myśli wysokie ceny m.in. takich produktów, jak komosa ryżowa, mleko roślinne, dobrej jakości chleb, pasty warzywne itd.

Grupa stojąca w opozycji jako kontrargument podawała niskie ceny owoców i warzyw, bo to właśnie ta kategoria produktów jest najważniejsza, jeżeli chodzi o zdrową dietę. Niestety ceny w tym roku mogą zwalać z nóg. Nie zawaham się użyć stwierdzenia, że w 2020 roku zdrowe odżywanie jest drogie. Na nasze nieszczęście akurat teraz, gdy szczególnie powinniśmy dbać o swoją odporność i dostarczać naszemu organizmowi wartościowych składników.

