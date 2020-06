Truskawki wciąż drogie. Pogoda i brak pracowników pobijają cenę. Jest jednak sposób, aby było taniej

Kto pamięta ceny truskawek sprzed roku, dziś chwyta się za głowę. 20 zł za kilogram w sezonie to kosmiczna cena. To i tak mniej niż parę tygodni wcześniej, kiedy ceny w sklepach sięgały 25 zł/kg. Taniej można kupić owoce na bazarach i od przydrożnych sprzedawców "spod namiotu", ale i tu ceny nie są niskie. 13-16 zł za kilogram to ich średnia cena. I nie mówimy o sprowadzanych z zagranicy owocach, ale tych z polskich pól.