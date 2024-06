Ważny komunikat ZUS. Zaraz można wnioskować o dodatkowe 300 zł

Jeśli rodzice nie wyślą dokumentów do końca czerwca, to nie otrzymają wyrównania za ten miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca. Pieniądze powinny wpłynąć do 30 września.