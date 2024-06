Skarbniczka okradła ROD? "Konta są puste". Działkowcy zaniepokojeni

Do końca 2025 r. każda gmina powinna uchwalić plan ogólny, w którym podzieli należące do niej tereny na strefy planistyczne. Takich stref jest łącznie 13. ROD-y będą mogły być uwzględnione tylko w 3 z nich. W związku z tym działkowicze są zachęcani do podjęcia działań, które mają przekonać samorządy do pozostawienia ogródków.