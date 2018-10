Wedel rekrutuje degustatorów słodyczy. Ostatni moment na aplikację

Do 24 października E.Wedel rekrutuje degustatorów słodyczy. Oferuje umowę zlecenie i nieograniczony dostęp do wszystkich produktów. Co trzeba zrobić, by zostać testerem słodkości?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Trwa rekrutacja na degustatorów słodyczy Wedla (Wedel, Fot: wedel)

Uwielbiasz czekoladę? Zostań testerem Wedla, a będziesz miał najsłodszą pracę na świecie – tak popularny producent słodyczy zachęca do współpracy. Aplikować na stanowisko degustatora można do 24 października.

Jakie są wymagania? Jak zapewnia Wedel, wystarczy, że dysponujesz czasem od wtorku do czwartku w godzinach 12:00-16:30, potrafisz pracować w zespole i mieszkasz w Warszawie lub okolicach. W zamian Wedel oferuje nieograniczony dostęp do swoich produktów oraz pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Aplikować można poprzez link zamieszczony w Facebookowym wpisie Wedla, który opublikowaliśmy powyżej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl