Wegańskie święta droższe niż tradycyjne. Porównujemy koszyki

Jajka, kiełbasa, majonez, śledzie - wszystko ma swoje roślinne zamienniki. Wielkanocne śniadanie w wersji wegańskiej będzie jednak znacznie droższe niż to tradycyjne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wegańskie święta droższe od tradycyjnych. (123RF)

Śledzie z selera, jajka z wodorostów, wędlina sojowa lub z fasoli. Przy odrobinie samozaparcia produkty na wegański wielkanocny stół znajdziemy w zwykłym supermarkecie.

W specjalistycznych sklepach z wegańską żywnością roślinną kiełbasę znajdziemy w kilku wersjach - do wyboru do koloru. Co znajdzie się na stole, zależy tylko od fantazji i zasobności portfela.

Porównujemy najpopularniejsze produkty, które tradycyjnie wchodzą w skład wielkanocnego śniadania.

Do tradycyjnego wielkanocnego koszyka wkładamy zatem: 10 jajek (4 zł), pół kilograma białej kiełbasy (7 zł), 25 dkg szynki (6,25), słoik majonezu (5 zł), i opakowanie śledzi (5 zł). Do tego bochenek chleba (4 zł), żurek (3 zł) i słoiczek chrzanu (2,50). Za taki skromny koszyk zapłacimy 37,75.

Policzmy wersję wegańską. 10 jajek - 27 zł, pół kilograma roślinnej białej kiełbasy - 17 zł, 25 dkg sojowej szynki - 12 zł, słoik majonezu - 10 zł, kostka margaryny - 3 zł, porcja selerowych śledzi - 10,70 zł. Do tego bochenek chleba (4 zł), żurek (3 zł) i słoiczek chrzanu (2,50). Razem 89 zł 20 gr.

Zobacz też: Wynajmij ogródek od sąsiada. W UE hit, w Polsce raczkuje

Jajka

Jajka kurze klasy M z chowu ściółkowego (większość supermarketów wycofała już ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego) kosztują ok. 4 złote za 10 sztuk. Niecałe 40 groszy za sztukę.

W sklepach z żywnością wegańską dostaniemy bez większego problemu jaja wegańskie, w skład których wchodzi m.in. tapioka, skrobia ziemniaczana, guma guar i czarna sól, która zawiera siarkę i nadaje produktowi charakterystycznego, jajecznego zapachu.

Za opakowanie odpowiadające 20 sztukom zapłacimy ok. 24 złote. W przeliczeniu na sztukę wychodzi 1,20 zł.

Jest jednak jedno "ale". Wegańskie "jajka" kupione w sklepie mają formę proszku, który dopiero po rozrobieniu z wodą zmienia się w "jajeczną masę" z której można zrobić omlet czy jajecznicę. Nie nadaje się jednak do ugotowania na twardo.

Zrobienie wegańskich jajek do wielkanocnego koszyczka czy barszczu wymaga nieco więcej zachodu.

Aby zrobić 10 wegańskich jajek na twardo, potrzebujemy: ok. 30 gr agaru (10,50 zł za 150 gr), dwóch kostek tofu (1 kostka 180 gr - 4 zł), 750 ml niesłodzonego mleka sojowego (1l za ok. 9 zł) puszki ciecierzycy (3 zł), cebuli (60 gr), 60 ml wegańskiego majonezu (250 ml za ok. 10 zł) i ok. 50 gr czarnej soli (500 gr za ok. 10 zł).

WP.PL Podziel się

Za zakupy zapłacimy łącznie 50 złotych. Jeśli przeliczymy wartość wszystkich składników na koszt jednego jajka, wychodzi niecałe 3 złote.

Wędlina

Tradycyjna biała kiełbasa kosztuje od ok. 10 do ok. 20 złotych za kilogram. Biała kiełbasa w wersji vege (dostępna w supermarketach) kosztuje od 30 do 40 zł za kilogram.

Tradycyjnie, oprócz białej kiełbasy w wielkanocnym koszyku ląduje też szynka. Ceny klasycznej, wędzonej szynki zaczynają się od ok. 19 złotych i, w zależności od sklepu czy jakości produktu dobijają do ok. 30 zł.

Wędliny wegańskie, przypominające smakiem szynkę, kosztują ok. 50 złotych za kilogram.

WP.PL Podziel się

Majonez

400 ml tradycyjnego majonezu kosztuje niecałe 5 złotych. Wegańskie majonezy są różne. Rzepakowy kosztuje niecałe 10 złotych za opakowanie 250 ml. Wersja słonecznikowa jest nieco droższa - ok. 15 złotych za 225 ml. Tańszy jest za to majonez z czerwonej soczewicy - niecałe 5 zł za 200 ml.

Masło

Czy to pod postacią baranka, czy zwykłej kostki, masło jest niezbędnym elementem wielkanocnego koszyczka. 200-gramowa kostka kosztuje ok. 5 złotych.

Wegański zamiennik masła to oczywiście tłuszcze roślinne jak margaryna. Tu ceny wychodzą zdecydowanie na korzyść roślinożerców - 200 gramowe masła roślinnego to ok. 2,50 - 3 złote.

Chyba że kupujemy w specjalistycznym sklepie, gdzie kostka margaryny potrafi kosztować 5 - 10 złotych. Drożej, ale jak zapewniają producenci zdrowiej, bo bez chemicznych utwardzaczy.

Śledzie

200 gramowe opakowanie śledzi, przyprawionych i gotowych do podania, kosztuje około 5 złotych. Wegańską wersję klasycznego śledzia można zrobić z różnych rzeczy, np. z selera.

WP.PL Podziel się

Do zrobienia ok. 200-gramowej porcji będzie potrzebne: 1 seler (ok. 2 zł), 5 ogórków kiszonych (ok. 5 zł), 2 arkusze glonów nori (opakowanie 6 szt. - ok. 9 zł), 2 łyżki wegańskiego majonezu (250 ml za ok. 10 zł) i 250 ml oleju rzepakowego (1l - ok. 5 zł), kostkę masła (5 zł)

Koszt zakupów: 31 zł. Koszt jednej porcji, w przeliczeniu na ilość składników: 10 zł 70 gr.