Ceny warzyw wciąż rosną. Ziemniak bije rekordy, a pietruszka kosztuje więcej od masła

Miniony nie był dobry rok dla jaroszy, ale obecny również nie rozpieszcza. Ceny warzyw znów poszły w górę o połowę w tym te najbardziej podstawowe jak pietruszka czy ziemniak.

Względnie słabe zbiory ziemniaków w większości krajów przy rosnącym zapotrzebowaniu na to warzywo spowodowało wzrost cen – wyjaśnia Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego cytowany przez portal dlahandlu.pl.

Za kilogram ziemniaków na giełdzie Bronisze trzeba było zapłacić nawet 4 zł, nieco tańszy był młody ziemniak, ale i tak jego cena oscylowała około 3,75 zł/kg. Jak wskazuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rekordy ceny ziemniaków biją we Francji, jadalne w hurcie kosztowały nawet 400 euro (1,72 tys. zł) za tonę, czyli dwa razy więcej niż przed rokiem. Ziemniaki premium osiągały ceny 710 euro ( 3,09 tys. zł) za tonę. "W przypadku niektórych odmian były to poziomy dotychczas nienotowane w eksporcie francuskich ziemniaków" – informują eksperci w raporcie IERiGŻ .

Podczas gdy na początku 2018 trzeba było za nią zapłacić 3,5 zł, to z początkiem 2019 roku jej cena sięgnęła 8,5 zł. Por w ciągu roku zdrożał z 2 do 4,5 zł za kg., a cebula z 0,6 zł/kg poszybowała do 2,2 zł/kg.