Welt: Pokutuje nadal wizerunek Polski jako zacofanego kraju

W Niemczech pokutuje nadal wizerunek Polski jako zacofanego kraju z byłego bloku wschodniego. Nic bardziej mylnego – twierdzi "Welt am Sonntag" pisząc o "Silicon Warszawa", gdzie warto mieszkać i pracować

Polska zdystansowała swojego zachodniego sąsiada pod względem cyfryzacji. W przeciwieństwie do Niemiec, w Polsce Internet jest szybki, założenie firmy nie nastręcza żadnych problemów, a w sklepach płaci się bezgotówkowo. Zmiana miejsca zamieszkania z Niemiec do Polski to "przeprowadzka z trzeciego świata do świata pierwszego" – pisze Philipp Fritz w materiale "Silicon Warszawa" opublikowanym w "Welt am Sonntag".