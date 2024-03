Wielka inwestycja PKP. Mieszkańcy Warszawy się ucieszą

Przejście pod torami, które powstanie równolegle do obecnego tunelu, stworzy dodatkowe do przesiadek między pociągami a komunikacją miejską. Dodatkowe wyjścia z peronów pozwolą równomiernie rozłożyć ruch pasażerów na stacji i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. To istotne działanie w kontekście planowanej przebudowy stacji Warszawa Wschodnia i linii średnicowej.