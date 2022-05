Wielka zmiana na kontach w ZUS. 24 miliony Polaków odczują to w czerwcu

Aby przyhamować drożyznę, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe - w maju zrobiła to po raz ósmy z rzędu. To skutkuje wyższymi ratami kredytów i zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów, jednak banki mniej chętnie podnosiły oprocentowanie lokat. To zmieniło się w ostatnich dniach - oprocentowanie poszło w górę, ale nadal jest to 4-5-6 proc. w skali roku, co przy obecnej inflacji i tak nie zrównoważy wzrostu cen.