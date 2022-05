Państwowy bank podnosi oprocentowanie lokat. Na zniwelowanie skutków inflacji to może być za mało

W przypadku trzyletniej lokaty na 6 proc. w skali roku to, czy pozwoli ona wygrać z inflacją, jest wielką niewiadomą. W Aktualizacji Planu Konwergencji, którą Polska raz w roku przesyła do Brukseli, rząd podał niedawno, że przewiduje średnioroczny poziom wzrostu cen w tym roku na 9,1 proc. Z kolei prezes NBP Adam Glapiński mówił w ubiegłym tygodniu, że RPP dąży do tego, żeby wrócić w perspektywie dwóch lat z inflacją w okolice 3,5 proc. Jak jednak przyznał, "to będzie jeszcze długi i bolesny proces". Czy przez trzy lata - czyli tyle, ile wynosi czas trwania lokaty - uda się w Polsce zejść ze średnim poziomem inflacji poniżej 6 procent? To może być trudne.