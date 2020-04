Wirtualna rzeczywistość wkracza do budownictwa.

Poszerzanie kompetencji oraz działania w obszarze innowacyjności to jedne z wielu kroków, które podejmuje Budimex w ramach stałego rozwoju firmy i oferowanych usług. Spółka zaangażowana jest w projekty badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą. Aktualnie, firma może pochwalić się zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w BHP. Nowatorskie rozwiązanie poprawia jakość pracy i jest źródłem nowej wiedzy dla pracowników.

Szkolenie w wersji 3D

- Naszym celem jest ciągły rozwój, a do tego, by stale iść do przodu, niezbędne jest reagowanie na zmiany. Jesteśmy otwarci na innowacje – obserwujemy i wykorzystujemy nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Zależy nam na osiąganiu zadowalających wyników oraz satysfakcji własnej i inwestorów, którzy nam zaufają. Każdy projekt realizujemy z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz przy udziale – profesjonalnego zespołu, który bierze udział w licznych szkoleniach – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.