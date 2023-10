Włącz ORLEN Paczkę na Allegro i pozostań w SMART!

ORLEN Paczka zawsze blisko Ciebie

Sieć ORLEN Paczki rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie liczba automatów paczkowych i punktów PUDO (ang. Pick-Up and Drop-Off, punkt odbioru i nadania przesyłki). Są wszędzie tam, gdzie Twoi klienci: w centrach miast i na dużych osiedlach, w okolicy szkół i sklepów, centrów biznesowych i głównych arterii komunikacyjnych. Nie musisz ich szukać – spotykasz je codziennie w drodze do pracy, na zakupy, odprowadzając dzieci do szkoły czy przedszkola.