W kwietniu 2023 roku Reuters poinformował, że od 8 października 2022 roku do 24 marca 2023 roku chińska firma Quzhou Nova kupiła co najmniej 3220 ton stopu miedzi za łączną kwotę 7,4 miliona dolarów od kontrolowanego przez Rosję Zakładu Inżynierii Metalurgicznej Debalcewe, leżącym na terenie ukraińskiego Donbasu. Według organów celnych stop miedzi był wysyłany z zakładu przez port w Noworosyjsku. Firma wykorzystuje miedź eksportowaną z terytoriów okupowanych do produkcji towarów, które sprzedaje na platformach Alibaby. Ponadto według NACP właściciel witryny cenzuruje ukraińskie treści na swoich platformach związane z wojną rosyjską.