WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Gospodarka + 3 handelżabkafranczyza Krzysztof Mirończuk 7 min. temu Własny biznes na trudne czasy. 16 tysięcy przychodu co miesiąc przez rok Wiele branż stanęło wobec nowych wyzwań. Dla wielu przedsiębiorców obecny trudny okres wiąże się z koniecznością zmiany profilu firmy. Są jednak formaty biznesowe, które są przygotowane nawet na tak trudne wyzwania i radzą sobie dobrze. Pomimo trudnej sytuacji nadal działają małe sklepy, zapewniając wszystkim klientom dostęp do potrzebnych produktów. Otwierane są też nowe placówki, dając tym samym miejsca pracy lokalnej społeczności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Franczyzę w szczególny sposób chwalą sobie ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. (materiały partnera) Artykuł powstał we współpracy z marką www.franczyza.zabka.pl Przemodelowanie gospodarki jest dziś pewne – nie wiadomo tylko, w jakim stopniu zmieni się otaczający nas świat. W takich niepewnych czasach w cenie są sprawdzone biznesowe rozwiązania i poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, że w obliczu spadających dochodów klienci ograniczają wydatki. Wciąż jednak musimy kupować towary pierwszej potrzeby, w tym żywność. Stąd obronną ręką mogą wyjść z kryzysu ci, którzy postawią na zaspokajanie tych podstawowych potrzeb. Z dużą dozą pewności można powiedzieć, że handel, w tym ten najmniejszy, dostarczający ludziom produktów spożywczych i przemysłowych, może się przed epidemią obronić. Na rynku powinny poradzić sobie silne sieci handlowe oraz – małe sklepy, które dzisiejsze ograniczenia w handlu dotykają najmniej. Przychodzi czas podejmowania trudnych decyzji – w tym przebranżowienia się lub nawet otwarcia własnej działalności. W niepewnych czasach dobrym wyjściem jest oparcie się na sprawdzonych pomysłach i pewnych partnerach. To w dużej mierze zapewnia franczyza – czyli własny biznes pod znaną marką. Franczyza. Wystarczy 5 tysięcy złotych Franczyzę w szczególny sposób chwalą sobie ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Franczyzodawca oferuje nie tylko sam pomysł, ale – w zależności od firmy – daje też wsparcie partnerom. Najczęściej są to szkolenia, pomoc przy wyposażeniu lokalu, wsparcie logistyczne (np. zaopatrzenie w towar), marketing i reklama. Tak działa lider w tej branży, czyli największa sieć franczyzowa w Polsce - Żabka. Firma oferuje współpracę również kandydatom bez żadnego doświadczenia w handlu, szkoli ich i prowadzi przez cały proces zakładania, a potem prowadzenia sklepu. Co więcej – nie wymaga dużego wkładu własnego. Na start wystarczy ok. 5 tysięcy złotych. Dodatkowo – co dla początkujących najistotniejsze – firma gwarantuje każdemu nowemu franczyzobiorcy 16 tys. zł przychodu co miesiąc przez rok prowadzenia działalności. Żabka w ostatnim czasie okres tego wsparcia zdecydowała się nawet wydłużyć, bo wcześniej trwało ono 6 miesięcy. Dzięki temu początkujący handlowiec ma możliwość i czas, by rozwinąć swój biznes. Żabka – 16 tysięcy przychodu to nie wszystko Żabka wspiera nowego przedsiębiorcę nie tylko na etapie otwierania sklepu, ale też przez cały czas jego prowadzenia – stąd rosnąca popularność współpracy franczyzowej. Obecnie Żabka to ponad 6 tysięcy sklepów prowadzonych przez blisko 4 i pół tysiąca przedsiębiorców. Sukces tych placówek wynika w dużej mierze z dobrego doboru miejsca. To sieć proponuje nowemu partnerowi wybór z kilku lokalizacji sklepu. Ocenia ją na podstawie algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Trafność wyboru wynosi ponad 98 procent.

Przed podpisaniem umowy franczyzowej każdy kandydat zapoznaje się z modelem biznesowym oraz zasadami współpracy z siecią.

Następnie przechodzi kilkunastodniowe szkolenie, podczas którego ma okazję zapoznać się z informacjami niezbędnymi do prowadzenia sklepu.

Każdy, kto podejmuje współpracę z siecią Żabka, może w każdej chwili zrezygnować, co nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jednym z jej elementów jest weksel – popularna forma zabezpieczenia w działalności gospodarczej- która zabezpiecza obie strony w relacji biznesowej bez zbędnych niedopowiedzeń.

Po szkoleniach i formalnościach czas na wyposażenie sklepu. Koszt takiej operacji to nawet ponad 200 tys. zł. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy, sklepy Żabki muszą wyglądać zgodnie z wytycznymi sieci, przygotowanymi oddzielnie dla różnej wielkości placówek. Dla początkującego przedsiębiorcy wspomniana kwota to bariera nie do przejścia. Żabka o tym wie i dlatego cały koszt bierze na siebie.

Początkujący przedsiębiorca musi z własnej kieszeni zapłacić tylko za kasę fiskalną, zakupić towary regionalne i opłacić koncesję. Całą resztą – formalnościami, w tym wynajmem lokalu, materiałami reklamowymi, wsparciem IT czy głównym zatowarowaniem – zajmuje się Żabka. Mamy więc dostosowany i obrandowany lokal w dobrym miejscu, mamy towar, mamy wiedzę ze szkoleń i wszystkie formalności związane z otwarciem biznesu za sobą. Jak później wygląda współpraca? Franczyzobiorca może korzystać np. z aplikacji mobilnej frappka, dzięki której na bieżąco monitoruje sprzedaż i to co dzieje się w jego sklepie.

Firma zapewnia pełne wsparcie techniczne w postaci Interwencyjnych Grup Serwisowych w największych miastach w Polsce. Do tego cały czas działa Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, w ramach którego otrzymują oni pomoc w bieżącej działalności.

Przez cały okres współpracy Żabka prowadzi szkolenia wspierające przedsiębiorców w prowadzeniu sklepu, również dzięki platformie e-learningowej. materiały partnera Podziel się Żabka zaangażowana w walkę ze skutkami epidemii Sieć kilku tysięcy sklepów pod marką Żabka otwarta jest – mimo epidemii – bez przeszkód. Nie byłoby to możliwe bez pomocy franczyzodawcy. Wszystkie sklepy Żabki otrzymały środki ochrony osobistej dla pracowników oraz płyn do dezynfekcji.

Franczyzobiorcy otrzymali przyłbice ochronne.

Każda kasa została oddzielona szybą z pleksi, a procedury odbioru paczek zostały tak zmienione, że klient wpisuje tylko kod na terminalu płatniczym.

Żabka zanim jeszcze wydano takie rozporządzenie wprowadziła także ograniczenie dotyczące liczby osób przebywających w tym samym czasie w sklepie.

Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Cafe sprzedawane są obecnie jedynie na wynos.

Franczyzobiorcy otrzymują subwencje finansowe z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków.

Zmieniono przy tym zasady rekrutacji z kandydatami. Firma większość spotkań z zainteresowanymi przeprowadza w formie wideokonferencji. Odpowiednio przygotowana prezentacja prowadzi kandydata krok po kroku np. przez ePUAP, dzięki czemu może on bez problemu przejść przez proces zakładania firmy online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Szkolenia przedsiębiorców odbywają się online przez 6 dni. Kolejne 6 dni to szkolenie w sklepie.

Żabka pomaga również franczyzobiorcom w rekrutacji pracowników do sklepów dzięki wsparciu ze strony agencji pracy tymczasowej. Każdy franczyzobiorca może także bezpłatnie skorzystać z portalu Praca za Rogiem, który daje dostęp do bazy kandydatów szukających pracy w najbliższej okolicy sklepu.

Franczyzobiorcy otrzymują też subwencje finansowe z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków. Artykuł powstał we współpracy z marką www.franczyza.zabka.pl Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze