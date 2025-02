Bezdomny mężczyzna z Tarentu na południu Włoch , który regularnie korzysta z noclegowni i stołówki Caritas, przeżył szok, gdy dowiedział się, że formalnie jest milionerem . Wszystko wyszło na jaw, gdy zgłosił się po zasiłek, a jego wniosek został odrzucony. Powodem odmowy było to, że w dokumentach figurował jako właściciel dużej firmy.

W toku postępowania okazało się, że jeden z oskarżonych, wraz ze wspólnikiem, znalazł bezdomnego w noclegowni w 2021 r. Zaprowadzili go do notariusza, gdzie podpisał dokumenty, nie zdając sobie sprawy z ich treści. W ten sposób stał się formalnym właścicielem firmy, która wkrótce potem otrzymała duże finansowanie. Przedsiębiorca podrobił dowód osobisty mężczyzny, co umożliwiło mu posługiwanie się nim w kontaktach dotyczących finansowania.