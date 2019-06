Wniosek o 500+. Banki wstrzymują możliwość składania, czekają na zmiany

Będzie trzeba zaczekać do początku lipca, by móc złożyć wniosek o 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej. Pod koniec czerwca część banków wstrzymuje tę możliwość, bo od nowego miesiąca będzie można złożyć wniosek o świadczenie także na pierwsze dziecko.

Wniosek na takie poszerzone 500+ będzie można składać od początku lipca. Część banków, szykując się do tej zmiany, czasowo wyłączyła lub planuje wyłączyć możliwość składania wniosków przez swoje systemy bankowości internetowej. Są to PKO BP i Inteligo (od czwartku), Getin Bank (od czwartku od godziny 23,30), Bank Pocztowy (od czwartku) i mBank (od piątku) - podaje bankier.pl.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zachęca rodziców, by nie czekali ze składaniem wniosków o 500+ .

- Zależy nam, żeby rodzice nie zwlekali ze złożeniem wniosku w programie "Rodzina 500 plus" i żeby pieniądze trafiły do rodzin jak najszybciej. Jesteśmy państwem cyfrowym, nowoczesnym. Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło te wnioski w sposób elektroniczny - stwierdziła minister.