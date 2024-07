Woda nie nadaje się do spożycia. Sanepid ostrzega mieszkańców gminy

Alerty RCB dla mieszkańców

Woda pochodząca z wodociągów nie może być spożywana, ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków. Nie nadaje się do kąpieli noworodków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Można ją wykorzystywać jedynie w celach sanitarnych, np. do spłukiwania toalety.