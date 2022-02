Wojna wpłynęła na znaną polską firmę. Dostawy na Ukrainę wstrzymane

Putin najechał na Ukrainę

W czwartek rano Rosja zaatakowała Ukrainę od północy, wschodu i z południa. Rosyjskie wojska próbują wedrzeć się do centrum Kijowa, trwa obrona stolicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy, by powstrzymać śmierć ludzi. Wezwał też Europę do dalszych sankcji przeciw Rosji, a obywateli krajów UE o pomoc w odparciu agresji.