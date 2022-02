Rosyjskie trolle odpowiadają za szaleństwo na stacjach paliw. "Zidentyfikowano oficjalną działalność trzech grup"

Orlen apeluje o spokój, paliwa nie zabraknie

W czwartek na stacjach paliw w Polsce ustawiały się długie kolejki. To efekt pogłosek o tym, że wkrótce paliwo albo bardzo zdrożeje, albo nawet go zabraknie. Na Facebooku i Twitterze co chwila pojawiały się nowe komentarze w tej sprawie. "Stacje benzynowe muszą mieć rezerwę paliwa dla wojska, więc tankujcie się, póki możecie, bo na wielu stacjach już ropy nie ma" - czytamy w jednym z wpisów. "Moja kuzynka była na 5 stacjach i nigdzie nie ma już paliwa, a ludzie w kolejkach stoją po pół godziny" - czytamy w innym.