Wróciła z Kanady do Polski. "Służba zdrowia to nieporozumienie"

Kolejną kwestią są ceny. W Kanadzie chleb i mleko kosztuje 5 dolarów kanadyjskich (15 zł), a wyjście do restauracji dla dwóch osób to koszt 80-90 dolarów — opisała. Sporo osób komentowało, że "może 5 dolarów to dużo w przeliczeniu na złotówki, ale zarobki są inne". Tiktokerka odpowiedziała, że minimalna pensja w miejscu jej zamieszkania wynosi około 1800-1900 dolarów kanadyjskich netto (5,7 tys. zł), więc nie wygląda to aż tak różowo, jak opisują to komentujący. Oprócz tego za rok posiadania prawa jazdy trzeba zapłacić ok. 80 dolarów (240 zł).