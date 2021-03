Wulgarny ksiądz wygania z parkingu: "bucu, kretynie". Kłótnia zakończona naganą

Wcześniej w internecie pojawiło się nagranie pokazujące ostrą wymianę zdań między kierowcą a księdzem. Do zdarzenia doszło na parkingu. Mężczyzna zaparkował auto, a ksiądz próbował go przegonić.

Kapłan domagał się, by kierowca odjechał, ten nie odpuszczał, stwierdził, że ma prawo tam stać, bo płaci podatki, a Kościół żyje z pieniędzy podatników. Panowie zaczęli przerzucać się inwektywami.

"Nie ma pan prawa wjazdu" - powiedział ksiądz, mężczyzna zapytał dlaczego, a w odpowiedzi usłyszał: "bo ja tak mówię". I się zaczęło. Ksiądz zwyzywał kierowcę m.in. od buców i kretynów. Do tego stwierdził, że ten jest "synem prostytutki". Kierowca z kolei stwierdził, że ksiądz jest pedofilem.

Do sprawy odniosła się już diecezja świdnicka. Przeprowadziła rozmowę dyscyplinarną z księdzem. Został on ukarany naganą, kuria przeprosiła też za jego zachowanie.

"Równocześnie Kuria ubolewa, że postawa duchownego była wysoce niestosowna i wywołała niepotrzebne emocje oraz zgorszenie. Duchowny, został ukarany naganą przewidzianą przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wobec powyższego duchowny wyraził żal, że doszło do tego rodzaju zdarzenia, i przeprasza wszystkich, którzy poczuli się tą sytuacją urażeni i zgorszeni" - dodano.

Trudno dziwić się kierowcy próbie zaparkowania na terenie kościoła. Parkowanie w miastach to wydatek kilku złotych za godzinę w parkometrze. W Wałbrzychu od blisko 4 lat na wyznaczonych miejscach parkingowych płaci się 1,50 zł za pierwszą godzinę; 1,80 zł za drugą; 2 zł za trzecią, a każda kolejna to znowu 1,50 zł.

Koszt abonamentu ogólnodostępnego jednomiesięcznego to 150 zł, abonament ogólnodostępny kwartalny kosztuje 400 zł. Kara za brak ważnego biletu to aż 250 zł, chyba że mandat zostanie opłacony w ciągu 7 dni, wtedy kara maleje do 50 zł.