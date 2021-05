Wybory kopertowe. PiS chciał wydać znacznie więcej niż 70 mln zł, kwota poraża

Z kolei przygotowując się do wyborów, do których ostatecznie nie doszło, Poczta Polska zawarła 5 umów na łączną kwotę ponad 71 mln zł. Realizacja kosztowała 66,9 mln zł, z czego większość stanowiło skompletowanie pakietów wyborczych - 46,5 mln zł, a zakup materiałów do zabezpieczenia - 6 mln zł.