Paczkomat w każdej parafii. InPost i Poczta Polska walczą o przychylność proboszczów

Parafie w całej Polsce dostaję oferty wynajmu gruntów pod paczkomaty Inpost i Poczty Polskiej, informuje ”Rzeczpospolita”. InPost zachwala pomysł proboszczom, z którymi sę komunikuje w tej sprawie. Mają one przyczynić się do technologicznego rozwoju miejscowości. Parafie tez na tym zarobią. InPost proponuje stawkę 500 zł miesięcznie za koszt wynajmu i prąd. Do tego proboszcz mógłby w celach parafialnych korzystać z paczkomatu za 1 grosz.