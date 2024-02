Wyjątkowa perfidia oszustów. Oszukali seniorów na 40 mln złotych

Oferowali fałszywe produkty lecznicze

Oszuści stosowali wobec klientów różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne i wprowadzali ich w błąd, co do właściwości produktu, jego rzeczywistej wartości rynkowej, indywidualnego dostosowania produktu do potrzeb konkretnego klienta, a także co do zamiaru świadczenia dodatkowych, wliczonych w cenę produktu usług.