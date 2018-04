Wyniki Eurojackpot. W Polsce padła wysoka wygrana

3, 10, 21, 25, 34 + 7, 10 - to szczęśliwe liczby, które padły w dzisiejszym losowaniu. Najwyższej nagrody nie było, ale jedna osoba wygrała ponad 2 mln zł.

Do wygrania 100 mln zł zabrakło tylko jednej liczby. (PAP)

Do wygrania 100 mln zł zabrakło tylko jednej liczby. Jedna osoba z Polski prawidłowo skreśliła pięć podstawowych i jedną, z dwóch dodatkowych liczb. Wygrana to aż 2 mln 41 tys. zł.

Wygrana III stopnia nie padła, ale o dużym szczęściu może mówić osoba, która trafiła czwartą nagrodę. W dzisiejszym losowaniu to ponad 22 tys. zł.

Co to jest Eurojackpot?

Eurojackpot jest jedną z loterii, oferowanych przez Lottoland, spółkę kapitałową z siedzibą w Gibraltarze, której obecnym prezesem jest Nigel Birrell.

Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot.

Z czasem do gry przystąpiło więcej państw, a wśród nich: Chorwacja, Czechy, Estonia Hiszpania (jedyny kraj, który ma dostęp zarówno do Eurojackpota, jak i Euromillions), Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Węgry oraz Polska. Nasz kraj dołączył jako ostatni, we wrześniu 2017 r. Dostęp do Eurojackpota mają wszystkie pełnoletnie osoby, które znajdują się w wymienionych krajach, niezależnie od obywatelstwa.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady Eurojackpota polegają na wykupieniu kuponu o wartości 10 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.