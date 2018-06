Wyniki Eurojackpot. Wielkie pieniądze nadal do zgarnięcia

Szczęśliwe liczby z 22 czerwca to 16, 24, 33, 35, 43 + 6 7 7.

Eurojackpot to gra, która zrzesza 18 państw europejskich. Polska przystąpiła do tego „klubu” we wrześniu 2017 r. Dzięki dużej liczbie uczestniczących w niej państw, system może zaoferować graczom nagrody znacznie wyższe niż krajowe loterie. Najwyższa wygrana padła trzykrotnie (w 2015 r. w Czechach, w 2016 r. w Niemczech, a w 2017 r. podzieliło się nią pięciu graczy).