Wielka kumulacja Eurojackpot. Jak grać, by dać sobie szansę na 90 mln euro

Nie lada emocje dla miłośników gier liczbowych. W piątkowy wieczór będą mogli zagrać o wielką kumulację: w Eurojackpot do zgarnięcia będzie najwyższa przewidziana w regulaminie nagroda w kwocie 90 milionów euro. Kto chce grać, powinien zrobić to samodzielnie, a nie korzystać z usług serwisów, które oferują sprzedaż kuponów przez sieć.

W Polsce nie padła jeszcze najwyższa wygrana. Gracze będą mieć szansę na 90 mln euro w piątek 25 maja (WP.PL, Fot: Sebastian Ogórek)

Skąd w puli wzięło się tyle pieniędzy? To wszystko dlatego, że w losowaniu w poprzednim losowaniu piątek 18 maja nikomu nie udało się rozbić kumulacji.

W tym roku nie było jeszcze żadnej spektakularnej wygranej. Największe szczęście uśmiechnęło się, jak dotąd, do grających w pierwszych miesiącach po tym, jak loteria stała się dostępna także dla Polaków. Najwyższa dotychczasowa wygrana padła 22 grudnia w kolekturze w Wiązownej i wyniosła trochę ponad 7 mln złotych. W listopadzie gracz z Radomska wzbogacił się o 5,8 mln zł, a 29 września, czyli zaledwie dwa tygodnie po tym, jak Eurojackpot u nas wystartował, w kolekturze w Łańcucie padła wygrana w wysokości 2,5 mln zł.

Od stycznia, kiedy to szczęście (w postaci 2 mln złotych) uśmiechnęło się do gracza z Garwolina, nie było żadnych wielkich wygranych.

Jak grać w Eurojackpot

Eurojackpot to gra, która zrzesza 18 państw europejskich. Polska przystąpiła do tego „klubu” we wrześniu 2017 r. Dzięki dużej liczbie uczestniczących w niej państw, system może zaoferować graczom nagrody znacznie wyższe niż krajowe loterie. Najwyższa wygrana padła trzykrotnie (w 2015 r. w Czechach, w 2016 r. w Niemczech, a w 2017 r. podzieliło się nią pięciu graczy).

Losy można kupić w punktach, które oferują losy Lotto. Jeden zakład kosztuje 12,5 zł.

Gracz musi wytypować 5 liczb w puli 50 oraz dodatkowe 2 liczby z 10. Można też grać na chybił trafił. Prawidłowe wytypowanie wszystkich liczb daje nagrodę pierwszego stopnia. Przewidziane są też stopnie pośrednie. Za trafienie pięciu liczb z pierwszej puli i jednej z drugiej, gracz może średnio liczyć na nagrodę w wysokości 700 tys. euro. Gratyfikowanej jest też prawidłowe skreślenie pięciu liczb z pierwszej puli (i brak dobrych trafień w drugiej). Nagroda za taki ruch to ok. 120 tys. euro.

W sumie w Eurojackpot jest 12 stopni wygranych. Wygrane poniżej 2 280 zł można odebrać w punktach Lotto, oddziały Totalizatora Sportowego wypłacają wygrane w każdej wysokości. Dzięki korzystnej wymianie kursowej, gracze w naszym kraju mogą liczyć na „nadwyżkę”, wobec czego wygrywają więc zgarniają więcej niż mieszkańcy innych uczestniczących w loterii krajów.

Losowania przeprowadza w każdy piątek między godz. 20 a 21 fińska loteria Veikkaus Oy. Można oglądać je na bieżąco na stronie www.lotto.pl.

Rejestr stron zakazanych zmiótł internetowe kasyna

Pójść do kolektury, puścić los – wydawałoby się, że nic prostszego. Na rynku istnieją jednak firmy, które oferują, że zrobią to za nas.

- Puścisz los, siedząc wygodnie w fotelu, a nasi pracownicy otrzymają kupon do druku i zrealizują kupon dla ciebie! – obiecuje na stronie internetowej jedna z nich.

Klientom proponuje założenie na stronie internetowej wirtualnego portfela, z którego będzie mógł wypłacić ewentualną wygraną.

Tyle tylko, że robi to nielegalnie.

W kwietniu 2017 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa hazardowa, która za cel stawia sobie m.in. ograniczenie szarej strefy w sieci. W myśl przepisów, Totalizator Sportowy uzyskał monopol na prowadzenie kasyn internetowych. Firmy, które do tej pory oferowały pośrednictwo w grach losowych (a gry losowe, czyli takie, których wynik zależy od przypadku, to hazard), zostały wpisane do prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, zwanego rejestrem stron zakazanych.

W określeniu tym nie ma przesady: dostawcy internetu, świadczący swe usługi na terenie Polski, są zobowiązani do zablokowania domeny umieszczonej w rządowym rejestrze w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu.

Nie tylko dostawcy internetu musza śledzić rejestr. Krajowi i zagraniczni dostawcy usług płatniczych, a więc banki i serwisy pośredniczące w przekazywaniu świadczeń pieniężnych, mają zakaz obsługiwania podmiotów w nim figurujących. W ciągu 30 dni od dnia dodania wpisu mają obowiązek zablokować dokonywanie jakichkolwiek transakcji na rzecz tej firmy.

Rejestr ruszył 26 kwietnia 2017 r. i od tego czasu wpisano do niego 1 882 firm, które prowadzą działalność hazardową niezgodnie z prawem.

- Nie musisz chodzić do kolektury lub Oddziału Totalizatora, by odebrać wygrane! Nie musisz nawet sprawdzać, czy wygrałeś – robimy to za Ciebie i automatycznie wysyłamy Tobie Twoje wygrane! – tak jeszcze do niedawna reklamował swoje usługi jeden z serwisów, który w marcu został wpisany do rejestru.

W komunikacie na stronie informuje, że "zawiesił działalność do czasu wyjaśnienia", ale taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny.

Inna sprawa, że w miejsce jednego zamkniętego serwisu zaraz pojawiają się kolejne i Ministerstwo może nie wyłapywać ich na bieżąco.

Klienci muszą dobrze przemyśleć, czy naprawdę nie opłaca im się bardziej pójść do najbliższego punktu sprzedającego losy. Wprawdzie pośrednicy obiecują, że bez szemrania wypłacą wygraną, ale takiej gwarancji nie ma (a testem wiarygodności będzie pierwsza duża wygrana, w którą taka firma będzie zaangażowana).