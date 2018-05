Wypłać pieniądze przed weekendem. Przerwy serwisowe w czterech bankach

Nadchodzący weekend przyniesie przerwy techniczne w czterech bankach: Pekao, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank oraz Getin Noble Bank. Lepiej wcześniej wypłacić pieniądze.



Pekao24Makler

Prace serwisowe potrwają od piątku (11 maja) od godziny 23:00 do godziny 3:00 w niedzielę (13 maja) i dotyczą serwisu Pekao24Makler. Jest to narzędzie do inwestowania w produkty na rynku kapitałowym, daje dostęp do notowań giełdowych i informacji rynkowych.